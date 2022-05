A Sanepar informa que na próxima terça-feira (17) executará obras de melhoria no reservatório Tarumã, em Curitiba. Elas afetarão o abastecimento de água em 27 bairros. O serviço será feito das 8h às 17h e o retorno do abastecimento ocorrerá de forma gradativa com normalização prevista para as 8 horas de quarta-feira (18).

Serão afetados os seguintes bairros:

Ahú

Atuba

Bacacheri

Barrerinha

Boa Vista

Cabral

Centro Cívico

Santa Cândida

São Lourenço

Tingui

Juvevê

Cachoeira

Abranches

Jardim Botânico

Rebouças

Centro

Cristo Rei

Hugo Lange

Prado Velho

Alto da XV

Água Verde

Batel

Alto da Glória

Jardim Social

Tarumã

Capão da Imbuia.

Clientes que possuem caixa-d’água domiciliar podem não ser afetados pelo desabastecimento. De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, pelo menos, 24 horas. A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, é preciso ter em mãos a conta de água ou o número da matrícula. Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.