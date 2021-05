Uma obra para a implantação de galeria de águas pluviais vai bloquear o trânsito de veículos na Rua Francisca Beraldi Paolini, no bairro Campo de Santana, a partir de segunda-feira (24). Por causa da intervenção, a rua vai ficar bloqueada para a passagem de ônibus. A obra vai atender o sistema de drenagem da rua e evitar alagamentos em períodos chuvosos.

O bloqueio, que começa na ponte de limite com o município de Araucária e segue até a Rua Delegado Bruno de Almeida, deve durar de 30 a 40 dias, de acordo com o Departamento de Pontes e Drenagem da Secretaria Municipal de Obras Públicas. Agentes de trânsito vão orientar os motoristas no início dos trabalhos.

Veículos de pequeno porte e caminhões pequenos serão desviados pelas ruas adjacentes da Vila 29 de Outubro. Já caminhões de grande porte serão desviados pelas rodovias – não há opção de retorno após a entrada na Rua Francisca Beraldi Paolini.

Transporte coletivo

A Urbanização de Curitiba (Urbs) informa que a Linha 772-Tupy/Juliana será desativada temporariamente a partir da segunda-feira. A linha faz a ligação do Jardim Tupy e a Vila Juliana, na cidade de Araucária, ao Terminal Pinheirinho, na região sul de Curitiba. A frota da Tupy/Juliana será transferida, nesse período, para a linha 690-Vila Juliana.

Os moradores das Moradias Costeira e Campina da Barra, que eram atendidos pela linha Tupy/Juliana, deverão utilizar o sistema Triar, de linhas municipais de Araucária.