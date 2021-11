A Rua Amauri Lange Silvério, nas proximidades da Cruz do Pilarzinho, ficará bloqueada durante o fim de semana e feriado de Proclamação da República (de 13 a 15) devido ao avanço das obras na região. A interrupção na passagem será aplicada no trecho de uma quadra, entre as ruas Alexandre Von Humboldt e Raposo Tavares, e valerá para veículos de pequeno porte, no período das 9h às 17h, nos três dias.

Ônibus e veículos de grande porte serão autorizados a passar pela área em obras, que agora inclui a necessidade de trabalhos de escavação, em um trecho de 50 metros da Rua Amauri Lange Silvério. Os veículos que chegarem até o ponto em obras contarão com agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) para fazer os desvios necessários.

O caminho alternativo a quem estiver na região é pela Rua Alexandre Von Humboldt (à direita). A partir dali, o motorista deve virar na primeira via à esquerda, que é a Rua Antenor Guimarães (paralela à Rua Amauri Lange Silvério) e que permite sentido duplo de circulação aos veículos. O primeiro cruzamento já será com a Rua Raposo Tavares, por onde o motorista pode voltar ao caminho habitual.

Bloqueio parcial

Somente durante o feriado (segunda-feira, dia 15/11), para continuidade dos trabalhos de pavimentação, também será necessário aplicar bloqueio parcial no cruzamento das ruas Victor Benato e Desembargador Hugo Simas, no período das 8h às 17h.

O trânsito continuará fluindo pela via com o apoio de agentes da Setran, mas no esquema pare e siga (um lado será autorizado a seguir, enquanto o outro precisará aguardar a vez).

Melhoria no trânsito

A Prefeitura de Curitiba, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Obras Públicas, executa obras na região da Cruz do Pilarzinho. Iniciadas na segunda quinzena de agosto, são intervenções de correção geométrica que vão melhorar o trânsito e promover integração do transporte público na região. Os serviços estão sendo executados nas ruas Hugo Simas, Raposo Tavares e Amauri Lange Silvério e seus arredores.

As ruas estão sendo alargadas, pavimentadas e sinalizadas. O calçamento está ganhando novo piso de paver e se tornará mais acessível, postes serão relocados e o sistema que ilumina o local reforçado com novos equipamentos. Uma porção do jardinete da Cruz do Pilarzinho será removida para que área da pista seja ampliada, mas o monumento permanecerá em seu lugar original.

