O trânsito já complicado da Linha Verde, em Curitiba, pode ficar ainda mais intenso nesta terça-feira (22). A ração é uma obra de recuperação do asfalto em um trecho localizado na região do Pinheirinho, no sentido Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba. Duas faixas da pista foram bloqueadas para a obra.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran) a obra ocorre próximo ao cruzamento com a Rua Manoel Soares Lima. Agentes da Setran no local orientando o trânsito.

A obra deve ser finalizada ainda nesta terça-feira.

Quando termina a Linha a Verde?

A obra pontual desta terça-feira na Linha Verde nem chega perto do tamanho e da demora da conclusão, em si, de toda a Linha Verde. Em obras nos últimos 16 anos, a demora na finalização tira a paciência de milhares de curitibanos que circulam por ela diariamente.

Quebras de contratos, mudanças de empreiteiras impacta, além do trânsito, o mercado imobiliário do entorno. Outra obra relacionada à Linha Verde segue impactando negativamente a vida de moradores do Bairro Alto e Bacacheri. Prometida pra dezembro de 2021, a entrega de uma trincheira entre os bairros não ocorreu e uma nova promessa foi dada pela prefeitura. Mas afinal de contas, a Linha Verde nunca vai terminar?

Linha Verde segue com trechos em obras quase 16 anos depois do seu começo. Foto: Arquivo/Lineu Filho.