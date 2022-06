A Prefeitura Municipal de Curitiba lançou nesta semana o edital de concorrência pública para a obra do viaduto do Tarumã. O projeto, que prevê a duplicação do viaduto da Avenida Victor Ferreira do Amaral e a instalação de estações de integração do transporte público, faz parte de uma extensa lista de obras anunciadas pelo prefeito Rafael Greca ainda em 2018.

A concorrência pública para a obra no viaduto do Tarumã Estão sendo licitadas obras de estrutura de concreto, terraplanagem, drenagem, pavimentação, iluminação pública, paisagismo, sinalização viária, adequação de redes lógica e de distribuição elétrica. As propostas de preços das empresas interessadas poderão ser encaminhadas à Prefeitura até o dia 21 de julho.

O projeto prevê a duplicação do viaduto da Avenida Victor Ferreira do Amaral e a instalação de estações de integração do transporte público. Foto: Divulgação/Ippuc.

Os envelopes com as propostas de preço e documentos de habilitação deverão ser protocolados no Serviço de Protocolo da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop), na Rua Emílio de Menezes, 450, Bairro São Francisco, até às 9h do dia 21 de julho de 2022. Os envelopes serão abertos em sessão pública a partir das 9h30 do mesmo dia, no auditório da secretaria, no mesmo endereço.

Novo viaduto do Tarumã terá pistas para carros e canaletas para ônibus

Quem vencer a concorrência vai executar a duplicação do viaduto do Tarumã, que terá cinco pistas com faixas de ônibus, vias marginais e de tráfego local em sentidos opostos. Também estarão à cargo da empresa ou consórcio vencedor as obras das estações Victor Ferreira do Amaral e Tarumã, que farão a integração com linhas de ônibus que circulam na região e com as que seguem sentido Pinhais e Piraquara. A primeira estação será instalada na parte de baixo do viaduto, e a segunda na parte de cima da estrutura. Por fim, também constam no edital as revitalizações das praças Cova da Iria e Mauro Ferreira.

A primeira estação será instalada na parte de baixo do viaduto, e a segunda na parte de cima da estrutura. Foto: Divulgação/Ippuc.

Obra faz parte da Linha Verde, em construção há 15 anos em Curitiba

O viaduto triplo no Tarumã faz parte do pacote de obras da Linha Verde para resolver o nó urbano que se forma na Avenida Victor Ferreira do Amaral, no entorno do Colégio Militar, com a circulação diária de mais de 119 mil veículos por dia no trecho. A Linha Verde é a mais demorada da prefeitura de Curitiba, e em 2022 completa 15 anos de construção. A via rápida na antiga BR-476, que liga as regiões Norte e Sul da capital, passou pela gestão de quatro prefeitos: Beto Richa (PSDB), Luciano Ducci (PSB), Gustavo Fruet (PDT) e o próprio Rafael Greca (DEM).

O viaduto triplo faz parte do pacote de obras da Linha Verde para resolver o nó urbano que se forma na Avenida Victor Ferreira do Amaral. Foto: Divulgação/Ippuc.

