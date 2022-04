Diversos bairros de Curitiba ficarão sem água entre os dias 25 e 28 de abril. O comunicado foi divulgado pela Sanepar, que realizará obras na estrutura de distribuição hídrica do Paraná durante toda a semana. Araucária e Fazenda Rio Grande, municípios da Região Metropolitana de Curitiba, também sofrerão cortes.

De acordo com a Sanepar, haverá um escalonamento entre os bairros. Os horários são variáveis, dependendo da região. Importante ficar atento, principalmente, aos horários das segundas-feiras (18 e 25 de abril).

A instabilidade do sistema se deve à recuperação da estrutura de um floculador da ETA, o que vai levar à interrupção do funcionamento do módulo, reduzindo em 25% a produção de água. A estação Passaúna tem quatro módulos floculadores. Os outros três continuarão funcionando normalmente.

Em cada dia, cerca de 170 mil pessoas podem ficar sem água. Por isso, a recomendação é, que nos dias programados, o uso da água seja priorizado para alimentação e higiene pessoal.

Confira a lista dos bairros que serão impactados pelas obras da Sanepar em Curitiba, Fazenda Rio Grande e Araucária:

Curitiba

Cajuru

Guabirotuba

Jardim das Américas

Uberaba

Água Verde

Boqueirão

Capão Raso

CIC

Fanny

Fazendinha

Guaíra

Hauer

Lindoia

Novo Mundo

Pinheirinho

Portão

Santa Quitéria

Seminário

Vila Izabel

Xaxim

Alto Boqueirão

Ganchinho

Sítio Cercado

Tatuquara

Campo de Santana

Caximba

Umbará

Batel

Centro

Rebouças

Cabral

Juvevê

Hugo Lange

Alto da Glória

Jardim Social

Bacacheri

Alto da XV

Cristo Rei

Prado Velho

Jardim Botânico

Ahú

Bigorrilho

Bom Retiro

Centro Cívico

Mercês

São Francisco

São Lourenço

Boa Vista

Atuba

Santa Cândida

Tingui

Abranches

Vista Alegre

Cascatinha

São João

Pilarzinho

Campina do Siqueira

Seminário

Barreirinha

Cachoeira.

Araucária: Campina da Barra, Costeira, Iguaçu, Tindiquera e Cachoeira.

Fazenda Rio Grande: Dos Estados, Iguaçu, Santa Terezinha, Jd. São Lourenço, Jd Brilhante, Jd Kokubo, Ipê, Eucaliptos, Nações, Eucaliptos, Hortência e Santarém.