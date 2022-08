A semana começa sem água nas torneiras para moradores de alguns bairros de Curitiba. O motivo, segundo a Sanepar, são as melhorias que a empresa fará na rede de distribuição do Sistema Iguaçu, em Curitiba, nesta segunda-feira (22).

LEIA TAMBÉM – Caminhão com combustível tomba e interdita trecho do Contorno Sul nos dois sentidos

As obras podem afetar o abastecimento de água nos bairros Ahú, Alto da Glória, Batel, Bigorrilho, Bom Retiro, Centro, Centro Cívico, Juvevê, Mercês, São Francisco e São Lourenço. Os serviços serão feitos das 8h às 14h, e a previsão é que a normalização do abastecimento ocorra de forma gradativa até as 23 horas.

Clientes que possuem caixa-d’água domiciliar podem não ser afetados pelo desabastecimento. De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por pelo menos 24 horas. A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. A orientação é evitar desperdícios.

LEIA AINDA – Frio predomina em Curitiba nesta segunda-feira, mas previsão do tempo indica mudança. Veja!

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.