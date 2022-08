Obras de melhorias da Sanepar no sistema de abastecimento de água, nesta semana, podem afetar o abastecimento em bairros de Curitiba, Araucária, Campo Largo, Campo Magro e Almirante Tamandaré, na região metropolitana.

Os trabalhos dos próximos dias podem ser cancelados em caso de mau tempo, impossibilidade de execução com segurança, fatores externos que impeçam a realização dos serviços no prazo programado, problemas operacionais que impactem de forma crítica o sistema de abastecimento ou força maior.

Nesta terça-feira (30), a empresa informa que serão feitas melhorias no sistema de distribuição de água em Curitiba. Os trabalhos de interligação de redes começaram às 8h e devem se estender até as 20h. Pode faltar água por um período temporário em no bairro Cajuru. A previsão é a de que o abastecimento volte à normalidade a partir das 23h, de forma gradativa.

Entre esta terça-feira e a próxima quinta-feira (1.º), obras de setorização para redistribuição do sistema devem afetar o abastecimento de água na capital e em Almirante Tamandaré. Segundo a Sanepar, o serviço têm previsão de começar nos três dias às 8h e devem se estender até 16h. O abastecimento deve voltar de forma gradativa, a partir das 20h. A previsão é de mais de 7 mil imóveis podem ficar sem água nestas regiões.

Regiões que podem ficar sem água a partir de terça

Terça-feira (30): Abranches e Butiatuvinha, em Curitiba, e Vila Marta, em Almirante Tamandaré;

Quarta-feira (31): Bacacheri e Barreirinha, em Curitiba;

Ainda na quarta-feira (31), melhorias no sistema de abastecimento Passaúna devem afetar os moradores de Curitiba, Araucária, Campo Largo e Campo Magro. Os trabalhos devem começar às 8h e se estender até as 20h. A previsão é a de que o abastecimento volte gradativamente à normalidade às 8h da manhã da quinta-feira.

Curitiba: Butiatuvinha, Cascatinha, Orleans, Santa Felicidade, São Braz, Cidade Industrial, São Miguel, Augusta, Fazendinha, Bigorrilho, Campina do Siqueira, Campo Comprido, Santo Inácio, Mossungue, Riviera, Campo de Santana, Caximba, Ganchinho, Tatuquara, Umbará, Sítio Cercado.

Araucária: Barigui, Thomaz Coelho, Capela Velha, Sabiá, Tindiquera, Costeira, Cachoeira, São Miguel, Olaria, Jardim Las Vegas, Arvoredo, Jatobá, Panamérica, Jardim Atenas, Cachoeira, Centro, Iguaçu.

Campo Largo: Jardim Keli Cristina, Vila Gilcy, Vila Torres 1, Rebouças.

Campo Magro: Boa Vista.

Quinta-feira (1º): Campo Comprido, Mossunguê e CIC, em Curitiba.

Também na quinta-feira (1º) haverá trabalhos da Sanepar em Curitiba, na Avenida Presidente Kennedy, entre as ruas Paranaguá e Augusto de Mari, das 9h às 22h. Por esta razão, pode faltar água temporariamente nas regiões do bairro Portão. A previsão é a de que o abastecimento volte à normalidade a partir das 23h, de forma gradual.

Próxima semana

Interligações de redes podem interromper o abastecimento na Cidade Industrial de Curitiba (CIC) na próxima segunda-feira (5). A Sanepar informa que os trabalhos serão feitos das 9h às 22h, na Rua Rodolfo Hatschbach, entre as ruas Ilnah P. Secundino Oliveira e Paul Garfunkel. A orientação é evitar desperdícios.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar.