Bairros de Curitiba ficarão sem água nas próximas terça (27) e quarta-feira (28), por conta da execução de obras da Sanepar para a interligação da nova adutora da captação do Rio Iguaçu. De acordo com a empresa, esta etapa da substituição de uma das tubulações vai impactar no sistema de rodízio no abastecimento de água na capital, nas duas datas.

LEIA MAIS – Bandeira amarela ou laranja? Curitiba define nesta quarta novas restrições

Na terça-feira (27), a suspensão do abastecimento será a partir das 6 horas, com normalização na quarta-feira (28), às 18 horas, nos seguintes bairros: Cabral, Juvevê, Hugo Lange, Alto da Glória, Centro, Jardim Social, Bacacheri, Alto da XV, Cristo Rei, Prado Velho, Jardim Botânico, Água Verde, Batel, Rebouças, Santa Quitéria, Seminário, Portão, Vila Izabel, Novo Mundo, Capão Raso, CIC, Pinheirinho, Sítio Cercado e Tatuquara.

Na quarta-feira (28), o abastecimento será interrompido a partir das 6h, com normalização na sexta-feira (29), às 18 horas, nos seguintes bairros: Abranches, Bigorrilho, Bom Retiro, Mercês, Pilarzinho, São Francisco, São Lourenço, Vista Alegre, Cascatinha, São João, Água Verde, Guaíra, Fanny, Lindoia, Novo Mundo, Capão Raso, Boqueirão, Fazendinha, Pinheirinho, Portão, Santa Quitéria, Seminário, Vila Izabel e Xaxim.

LEIA AINDA – Rodízio da Sanepar nesta quarta-feira. Veja bairros sem água!

Na nova tabela divulgada pela Sanepar, estão em vermelho as áreas com rodízios cancelados em função da obra. E em amarelo os bairros afetados, com rodízio e horários diferenciados. Quando o nome do bairro está repetido nos dois dias, as ruas afetadas são diferentes.

Andamento das obras

As obras da próxima semana são uma etapa do trabalho de substituição de uma das adutoras que levam água da captação até a Estação de Tratamento de Água (ETA) Iguaçu. Atualmente, o recalque é feito por duas adutoras de 1,5 quilômetro de extensão.

VIU ESSA? Preso suspeito de matar empresária a tiros em São José dos Pinhais

A nova tubulação, conforme a empresa, vai aumentar a segurança operacional de produção de água da ETA Iguaçu, com redução de rompimentos e vazamentos. Com capacidade de produção de 3,6 mil litros de água por segundo, a ETA Iguaçu é a maior do Paraná.

A obra teve início em janeiro de 2020, com investimentos de R$ 6,2 milhões, e está 90% concluída. Precisam ser feitas ainda, segundo a Sanepar, interligações do atual sistema à nova tubulação e ser finalizada a travessia de 55 metros de adutora por baixo da linha férrea.