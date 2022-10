A Sanepar informa que, na segunda-feira (24), fará obras para melhorar o sistema de abastecimento de água de Curitiba e Almirante Tamandaré. Pode ocorrer falta de água ou baixa pressão.

Em Curitiba serão afetados os bairros São Francisco, Barrerinha, Boa Vista, São Lourenço, Abranches, Pilarzinho, Taboão e Cachoeira.

Em Almirante Tamandaré podem ficar sem água os bairros Lamenha Grande, São Jorge, Cachoeira, Graziele, Colônia Prado, Centro, Cintia Mara, Tati, Jardim Gramados, Jardim Roma, Monte Santo e São Gabriel.

As obras terão início a partir das 8h e a normalização total do abastecimento está prevista para ocorrer até o início da manhã de terça-feira (25).

Clientes que possuem caixa-d’água domiciliar podem não ser afetados pelo desabastecimento. De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve possuir caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por pelo menos 24 horas. A Sanepar sugere que seja de, pelo menos, 500 litros.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.