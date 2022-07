A Sanepar informa que nesta segunda-feira (25) fará obras de melhoria na produção da Estação de Tratamento de Água Passaúna, que irá afetar o abastecimento de água em bairros de Araucária e Curitiba. Na terça (26), obras em reservatório deixam vários bairros de Curitiba, Colombo, Campina Grande do Sul, Quatro Barras e Pinhais desabastecidos, enquanto na quarta-feira (27), bairros da capital e de Araucária ficam sem água para manutenção em adutora.

De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por pelo menos 24 horas. A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros.

A orientação é evitar desperdícios. A Sanepar conta com a colaboração de todos!

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.

Região sem água na segunda-feira (25)

O serviço desta segunda-feira (24) será realizado das 8h ao meio-dia, e o retorno do abastecimento ocorrerá de forma gradativa, com normalização até as 22 horas. A área de alcance tem cerca de 46 mil imóveis, mas clientes que possuem caixa-d’água domiciliar podem não ser afetados pelo desabastecimento.

Araucária: Cachoeira, Centro, Iguaçu, Campo Redondo, Palmital, Botiatuva, Barigui, Thomaz Coelho, Capela Velha, Sabiá, Tindiquera, Costeira, Cachoeira, São Miguel, Olaria, Jardim Las Vegas, Arvoredo, Jatobá, Panamérica e Jardim Atenas.

Curitiba: Campo Comprido, Cidade Industrial, Mossunguê, São Miguel, Augusta, Butiatuvinha, Cascatinha, Orleans, Santa Felicidade, São Braz e Santo Inácio.

Região sem água na terça (26)

O serviço requer que o reservatório de água tratada seja totalmente esvaziado, e será realizado das 8h30 às 17h. O retorno do abastecimento ocorrerá de forma gradativa, com normalização até as 8h30 da manhã de quarta-feira (27). A área de alcance tem cerca de 120 mil imóveis, mas clientes que possuem caixa-d’água domiciliar podem não ser afetados pelo desabastecimento. Bairros afetados:

Curitiba: Bairro Alto, Tarumã, Capão da Imbuia, Atuba, Bacacheri e Jardim Social.

Colombo: Canguiri, Atuba, Colônia Faria, Rincão, Guaraituba, Monte Castelo, Bella Vista, Parque Industrial, Mauá, Palmital, Atuba, Vila Zumbi, Campo Pequeno, Guarani, Maracanã, Monza, Rio Pequeno, São Gabriel, Osasco, Roça Grande e Curitibano.

Campina Grande do Sul: Eugênia Maria, Vila Chacrinha, Vila Sta.Cecilia, Jardim Graciosa, Jardim Paulista, Jardim Nossa Senhora das Graças, Joana Olimpia, Moradias Timbu, Santa Rita de Cassia, Oswaldo Florêncio d Vila Cosme.

Quatro Barras: Graciosa, Nossa Sra. Das Graças, Jardim Menino Deus, Jardim Creplive, Patrícia, Maria Alice, Pousada 4 Barras, Centro, Jardim Pinheiros, Jardim Patrícia, Jardim Orestes Tha, Vila São Pedro e Bosque Merhy.

Pinhais: Alto Atuba 1 e 2, Emiliano Perneta 1 e 2, Centro 1 e 2, Palmital 1 e 2, Rural, Estância Pinhais 1 e 2, Weissópolis 1, Vargem Grande 1 e 2, Vila Amélia, Sete Vilas e Iapar.

Região sem água na quarta-feira (27)

O serviço será realizado das 9h às 18h, e o retorno do abastecimento ocorrerá de forma gradativa, com normalização até as 9 horas da manhã de quinta-feira (28). A área de alcance tem cerca de 58 mil imóveis, mas clientes que possuem caixa-d’água domiciliar podem não ser afetados pelo desabastecimento. Bairros afetados:

Curitiba: Campo de Santana, CIC, Ganchinho, Pinheirinho, Sítio Cercado, Tatuquara, Umbará e Caximba.

Araucária: Cachoeira, Campina da Barra, Costeira, Iguaçu e Tindiquera.