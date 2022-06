A Sanepar informa que nesta terça-feira (14) fará interligações e serviços de melhorias na rede de distribuição em várias regiões de Curitiba, que podem afetar o abastecimento de água nos bairros Novo Mundo, Rebouças, Água Verde, Campo Comprido, Sítio Cercado, Boqueirão e Alto Boqueirão.

O serviço terá início às 8 horas, e a normalização do abastecimento está prevista para ocorrer de forma gradativa a partir das 18 horas até as 23h30.

+ Leia mais: Paraná registra temperaturas negativas e frio recorde; alerta de geadas preocupa

Clientes que possuem caixa-d’água domiciliar podem não ser afetados pelo desabastecimento. De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por pelo menos 24 horas. A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar.,