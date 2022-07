A Sanepar informa que na próxima semana fará dois grandes serviços que podem afetar o abastecimento de água em bairros de Curitiba, Araucária e Fazenda Rio Grande.

LEIA TAMBÉM:

>> Morador do Sítio Cercado pede fiado e abre hamburgueria de sucesso

>> Sanepar é alvo de ação milionária após surto de diarreia no Paraná

>> Tudo sobre a série especial da Tribuna sobre os Consegs de Curitiba

ETA Iguaçu

A manutenção eletromecânica na Estação de Tratamento de Água (ETA) Iguaçu, em Curitiba, será feita das 8h às 14h, na quarta-feira (13), e a normalização do abastecimento ocorrerá de forma gradativa até as 6h de quinta-feira (14). Esse serviço irá afetar o abastecimento em bairros da Capital. Veja abaixo.

Bairros afetados

Curitiba: Cajuru, Guabirotuba, Jardim das Américas, Uberaba, Água Verde, Boqueirão, Capão Raso, CIC, Fanny, Fazendinha, Guaíra, Hauer, Lindoia, Novo Mundo, Pinheirinho, Portão, Santa Quitéria, Seminário, Vila Izabel e Xaxim.

Reservatório Tatuquara

A obra de melhoria no Reservatório Tatuquara será feita das 8h às 20h de quarta, e o retorno do abastecimento ocorrerá de forma gradativa durante a noite, com normalização para as 8h de quinta-feira. Nesse caso, serão impactadas as três cidades, confira abaixo.

LEIA MAIS – Confraria041: Que tal participar de um clube de descontos exclusivo, que já premiou dezenas de leitores da Tribuna? Acesse e cadastre-se na lista de espera!

Bairros afetados

Curitiba: Campo de Santana, CIC, Ganchinho, Pinheirinho, Sítio Cercado, Tatuquara, Umbará e Caximba.

Araucária: Cachoeira, Campina da Barra, Costeira, Iguaçu e Tindiquera.

Fazenda Rio Grande: Dos Estados, Iguaçu, Santa Terezinha, Jardim São Lourenço, Jardim Brilhante, Jardim Kokubo, Ipê, Eucaliptos, Nações, Hortência e Santarém.

Só ficarão sem água os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo. A orientação é evitar desperdícios.

Atendimento

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para consultar esta e outras informações, utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.

Receba nossa Newsletter E-mail * Primeiro Nome * Ao se inscrever, você concorda com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade, incluindo o uso de cookies, a transferência de suas informações pessoais para a Tribuna do Paraná e o recebimento de ofertas de produtos e serviços da Tribuna do Paraná. *

Pantanal Jove se aceita casar com Juma Cara e Coragem Alfredo pergunta se Joca é pai de Lou Novidades da Netflix Filmes e séries que chegam à Netflix nesta semana Estreia da semana Curiosidades sobre “Thor: Amor e Trovão”