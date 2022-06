A semana promete ser de falta de agua para milhares de curitibanos. Segundo a Sanepar, por causa de obras no sistema moradores de ao menos três bairros da capital e de cidades da Região Metropolitana poderão ficar com as torneiras secas.

Entre os dias 21 e 22, terça e quarta-feira, uma obra de melhoria no sistema promete deixar moradores do Uberaba e Cajuru sem água. Além destes bairros de Curitiba, a obra poderá afetar moradores de São José dos Pinhais (Guatupê, Academia, Cristal, Cidade Jardim e Ipê) e Piraquara.

+Leia mais! Por apenas uma dezena morador de Curitiba não leva R$ 60 milhões

Na cidade de Piraquara os bairros afetados serão: Jardim Tarumã, Vila Lori, Jardim Das Orquídeas, Jardim Tocantins, Jardim Urussanga, Jardim Santa Clara, Vila Mariana, Planta Monte Líbano, Vila Holandesa, Planta Amazonas, Planta Terezinha, Jardim Trianon, Jardim Santa Helena, Bosque Pinheiro e Fazenda Guarituba.

O serviço será feito das 8h às 16h, e o retorno do abastecimento ocorrerá de forma, gradativa, sendo normalizado às 8h da manhã de quarta-feira (22).

Novo Mundo sem água!

Outra situação, desta vez no bairro Novo Mundo, vai deixar milhares de pessoas sem água na quinta-feira (23). A razão é uma interligação de rede.

Os trabalhos serão feitos das 9h às 17h, na Rua Dalila Rolim Vargas, entre as ruas Deputado Waldemiro Pedro e a Pedro Zagonel. Em razão das interligações pode ocorrer falta temporária de água nas regiões do Bairro Novo Mundo. A previsão é a de que o abastecimento volte à normalidade a partir das 20h e será de forma gradativa.

+Viu essa? Torcedor do Athletico é agredido a chutes e socos por três; veja o vídeo

Ficou sem água? Reclame!

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Estreias da semana Última temporada de “Peaky Blinders” chega nesta semana; confira a lista! Além da Ilusão Heloisa sabota a bebida de Matias Pantanal Levi dispara contra Alcides Destaque da semana Conheça “Inteceptor”, novo filme de sucesso da Netflix