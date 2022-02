As obras do Ligeirão Norte-Sul avançam e nos próximos dias será necessário programar bloqueios no tráfego na Avenida República Argentina, via que está passando por várias transformações, para dar sequência aos trabalhos.



Nesta quarta-feira (09) e quinta-feira (10), o trânsito terá que ser bloqueado no sentido Centro-Portão, nos trechos entre as ruas Vital Brasil e Cecílio Toniolo e ruas Brasílio Ovídio da Costa e Vital Brasil, a partir das 9h.

Serão executadas obras de fresagem, reciclagem do pavimento e asfaltamento. As intervenções fazem parte do conjunto de obras para implantação do Ligeirão Norte-Sul, corredor de transporte que fará a ligação entre os bairros Pinheirinho e Santa Cândida.

Na quarta (09), quinta (10) e sexta (11), os bloqueios serão programados no sentido bairro Portão/Centro, nos trechos em que a Avenida República Argentina corta as ruas Goiás e Mato Grosso e João Rodolfo Schlenker e Goiás. Para minimizar os transtornos no trânsito, motoristas serão orientados pela Setran a usar desvios e utilizar caminhos alternativos.