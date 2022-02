A Avenida República Argentina terá bloqueio total de trânsito, nesta terça-feira (8), entre as ruas Vital Brasil e Cecílio Toniolo, no Portão. A interrupção do tráfego começa às 9h e vai até 13h nesse ponto e foi solicitada pela Secretaria Municipal de Obras Públicas à Superintendência de Trânsito (Setran), para a fresagem, reciclagem e revestimento do pavimento. Agentes farão orientação do trânsito.

LEIA TAMBÉM:

>> “Covid é doença que criança alguma merece”, reforça Greca sobre a importância da vacinação

>> Atentado brutal deixa casal e duas crianças mortos em bairro tradicional de Curitiba

>> Tarado é pego com seis celulares e 50 pen drives com fotos de mulheres em ônibus de Curitiba



As intervenções fazem parte do conjunto de obras para implantação do Ligeirão Norte-Sul, corredor de transporte que fará a ligação entre os bairros Pinheirinho e Santa Cândida.

Nesta terça-feira (8) à tarde o trânsito na República Argentina será interrompido no trecho entre as ruas Professor Brasílio Ovídio da Costa e Vital Brasil também para obras do Ligeirão Norte-Sul.



Bloqueios na quarta

Na quarta-feira (9), os trabalhos avançam para o trecho da República Argentina entre as ruas Goiás e Mato Grosso, onde será bloqueado o tráfego de veículos, das 9h às 13h.



Também na quarta, no período da tarde, o bloqueio acontecerá em outro trecho da República Argentina, entre as ruas João Rodolfo Schlenker e Goiás.

Web Stories

Além da Ilusão Conheça os personagens principais da nova novela das 6 Quanto Mais Vida, Melhor Flavia se declara para Guilherme Além da Ilusão Matias expulsa Davi da festa da filha Estreias da semana Veja o que chega na Netflix nesta semana!