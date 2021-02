O itinerário do Ligeirão Norte-Sul, que inicia na Praça do Japão, no Água Verde, e segue até o terminal do Pinheirinho, em Curitiba, já conta com 12 paradas prontas. As novas estações-tubo Morretes, na Avenida República Argentina, e Ouro Verde, na Avenida Winston Churchill, foram entregues na segunda-feira (08). A previsão de término da obra é para o último trimestre de 2021.

O objetivo das obras é desalinhar as estações-tubo, abrindo espaço para permitir a ultrapassagem entre os ônibus nos dois sentidos. Além disso, o trabalho é de pavimentação da canaleta, relocação e fixação das estações-tubo e até a implantação de ciclofaixas ao longo do eixo estrutural.

A próxima a ficar pronta vai ser a Dom Pedro I, também na Avenida República Argentina, o novo pavimento em concreto em frente aos pontos de parada dos ônibus e em asfalto no restante do trecho está pronto. Nos próximos dias será concluída a implantação do sistema de drenagem e, em seguida, virão as novas estações-tubo.

Algumas canaletas estão em fase de construção do novo pavimento. São as estações-tubo Silva Jardim e Hospital do Trabalhador, no trecho da Avenida República Argentina que liga os bairros Água Verde, Portão e Novo Mundo, e a estação-tubo José Clementino Bettega, no trecho da Avenida Winston Churchill que atende os bairros Capão Raso e Pinheirinho.

Segundo Rodrigo Rodrigues, secretário municipal de Obras Públicas, o trabalho é complicado e vários fatores interferem no serviço como a chuva e a covid-19. “O aguardado aumento das chuvas, muito necessário para recompor os reservatórios que abastecem a Grande Curitiba, causa paralisações pontuais da obra e gera atraso. Porém, o maior obstáculo ao andamento dos serviços é erguido pela covid-19. Faltam insumos básicos, como cimento, aço e artefatos de concreto”, disse Rodrigo Rodrigues.

Ainda irão receber atenção as estações-tubo Petit Carneiro, Sebastião Paraná, Vital Brasil, Carlos Dietzsch, Pedro Gusso e Itajubá, no eixo da Avenida República Argentina. E, na Avenida Winston Churchill, a estação-tubo Santa Regina. A previsão de término da obra é para o último trimestre de 2021.