Interditado desde outubro após a queda de uma barreira, o trecho do km 42 da BR-277 em Morretes, deverá passar por obras a partir dessa segunda-feira (5).

De acordo com informações do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), se as condições climáticas ajudarem, a empresa contratada para fazer a contenção da encosta deve iniciar os trabalhos ao longo do dia.

A obra tem custo estimado de R$ 1,6 milhão e prevê a instalação de uma tela metálica de proteção para evitar novos desmoronamentos.

Deslizamento de pedras aconteceu no dia 15 de outubro Foto: Divulgação / PRF



Desde o dia do acidente, o tráfego dos veículos que seguem em direção ao litoral tem sido desviado para a pista no sentido contrário, fazendo com que a rodovia opere com pista simples nos dois sentidos em um trecho de quase três quilômetros, causando congestionamentos nos momentos de trânsito mais intenso.

A BR-277 é a principal via de ligação ao Porto de Paranaguá e tem tráfego constante de caminhões, principalmente no transporte de grãos. A rodovia é também o principal acesso para as praias do litoral paranaense e, com a chegada da temporada de verão terá um significativo aumento do trânsito de carros de passeio nos próximos dias.

