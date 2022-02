A obra de correção geométrica da Rua Eduardo Sprada, na região do cruzamento com a Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, na Cidade Industrial de Curitiba (CIC) deve ficar pronta no fim de março deste ano. A informação é da Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP).

A obra começou no dia 13 de setembro de 2021, com a implantação do novo sistema de drenagem. O próprio prefeito Rafael Greca foi vistoriar o início das obras na época. A correção geométrica deve melhorar o traçado da Eduardo Sprada, eliminando a necessidade dos motoristas realizarem duas curvas fechadas, no encontro com a Juscelino Kubitschek e antes de passar debaixo do viaduto da BR-376.

Conforme atualização repassada pela SMOP a pedido da Tribuna, mais de 65% dos trabalhos na obra já foram concluídos, “faltando a complementação do pavimento, calçadas e sinalização”.

Em nota, a secretaria informou que as equipes da prefeitura estão finalizando a pavimentação do novo traçado do trecho nesta terça-feira (2).

Desvios

Novo e antigo trajetos da Eduardo Sprada. Foto: Átila Alberti

Na próxima segunda-feira (4), a SMOP disse que está previsto o primeiro desvio de trânsito em função da obra. “O trânsito será conduzido já para o novo traçado para continuidade da obra no trajeto antigo. Será feita uma escavação para o encaixe do pavimento novo e antigo”, diz o texto. Outros detalhes sobre o desvio deverão ser repassados em breve.

Além da correção geométrica, a prefeitura planejou uma praça temática no local, para homenagear a presença da Suécia em Curitiba, representada pela fábrica de caminhões da Volvo.

Em setembro do ano passado, o secretário de Obras disse que o valor investido no trecho é de R$ 1,7 milhão.