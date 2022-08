Equipes coordenadas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop) de Curitiba trabalham em obras de recuperação no asfalto de quatro ruas do bairro Jardim das Américas. Elas vão garantir cerca de 500 metros de asfalto novo para as ruas Dr. Hugo de Barros, Sinke Ferreira, Desembargador Joaquim de Oliveira Sobrinho e Tenente Ricardo Kirch.

O vai e vem dos equipamentos necessários para a reciclagem do pavimento chamou a atenção das pessoas que comemoraram o início das melhorias nas vias. Os serviços acontecem simultaneamente e devem ser concluídos em aproximadamente dez dias.

+ Leia mais: Em Curitiba, Amigos dos Rios plantam 51 mudas de árvores nas margens do Belém

“Coisa boa ver o início dessa obra que vai acabar com os buracos que nos atrapalhavam bastante”, diz a professora Jaqueline Ferreira da Costa, moradora da Rua Tenente Ricardo Kirch, que está tendo o asfalto requalificado em 81 metros, no trecho entre as ruas João Itiberê e Otávio Pereira dos Anjos.

Nos dias de chuva, conta a moradora, os buracos abertos no antigo pavimento viravam poças de água que dificultavam a passagem dos veículos e dos pedestres. “Estava perigoso, mas com asfalto novo ficará muito bom”, completou a professora.

“Estamos avançando com o programa de requalificação do pavimento para garantir acessos seguro e qualidade de vida aos moradores de todos os nossos bairros. São recuperadas as ruas que servem ao transporte coletivo ou que dão acesso a equipamentos sociais”, explica o prefeito Rafael Greca.

Segurança e conforto

Nas obras do Jardim das Américas está sendo utilizado o processo de reciclagem, técnica que revitaliza a camada asfáltica danificada e promove o reforço estrutural do pavimento. Durante o serviço, o antigo pavimento é retirado e triturado para depois ser incorporado água, cimento e pedra, compondo uma nova base para o piso. Em seguida, são aplicadas camadas de reperfilamento e revestimento asfáltico. A ultima etapa é a pintura da sinalização.

Durante a execução das obras as ruas poderão ter pontos com trânsito temporariamente interrompidos e os serviços exigem que os motoristas dirijam em baixa velocidade, com atenção redobrada.

+ Leia mais: Feira de livros, vinis, sessões de cinema e oficinas neste final de semana na Ópera de Arame

“São obras rápidas, a partir de uma técnica que é eficaz e econômica, mas que garante um importante resultado positivo para os cidadãos”, diz o secretário municipal de Obras Públicas, Rodrigo Araújo Rodrigues.

Os trabalhos para assegurar asfalto novo às vias do Jardim das Américas começaram pela Rua Dr. Hugo de Barros, na primeira semana do mês, no trecho de 100 metros entre a Pedro Demeterco e Sinke Ferreira. Na sequência, avançaram para a Rua Sinke Ferreira, nos 152 metros compreendidos entre a Dr. Hugo de Barros e a João Itiberê. Na Rua Desembargador Joaquim Oliveira Sobrinho a obra alcança 111 metros, entre a Sinke Ferreira e Doutor Brasílio Ferreira da Luz.

Criado pelo prefeito Rafael Greca em 2017, o programa já assegurou 673 km de pavimento de boa qualidade em ruas das dez administrações regionais da cidade. Somente em ruas dos bairros da Regional Cajuru são cerca de 85 km de asfalto novo – entre obras já finalizadas ou em execução.

As obras do programa de pavimentação são intervenções muito requisitadas pela população tanto à Central 156 quanto no programa Fala Curitiba, de audiências públicas.