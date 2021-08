A partir de quarta-feira, 25 de agosto, a Cruz do Pilarzinho começará a receber as intervenções que visam melhorar o trânsito em toda a região. Os serviços serão executados sob a supervisão da Secretaria Municipal de Obras Públicas e alcançarão ruas, calçadas, infraestrutura de drenagem e iluminação. A previsão é de que o trabalho dure dez meses.

As ruas serão alargadas, pavimentadas e sinalizadas, o calçamento ganhará novo piso de paver e se tornará mais acessível, postes serão relocados e o sistema que ilumina o local reforçado com novos equipamentos. Uma porção do jardinete da Cruz do Pilarzinho será removida para que área da pista seja ampliada, mas o monumento permanecerá em seu lugar original. O investimento nas melhorias é de R$ 4.150.662,37.

LEIA TAMBÉM:

>> OSGEMEOS deixam sua marca na fachada do Museu Oscar Niemeyer em Curitiba; confira

>> Pistas de rolimã em Curitiba levam emoção pra todas as idades. Uma das maiores tem 320 metros

As obras começam pela implantação da drenagem (escoamento de água da chuva) na Rua Raposo Tavares, próximo à esquina com a Rua Antenor Guimarães. Na sequência, os trabalhos prosseguem com implantação de drenagem até entrar na Rua Amauri Lange Silvério.

Trânsito com bloqueio parcial

Durante a realização das obras, para garantir a segurança dos trabalhadores e dos motoristas, será necessário bloquear parcialmente o tráfego de veículos nas ruas afetadas pelos serviços.

O bloqueio parcial deve provocar mais lentidão no trânsito, exigindo atenção redobrada e paciência das pessoas que costumam transitar pela região.

Os bloqueios estarão devidamente sinalizados, incluindo a Rua Hugo Simas, por onde chegam a passar 1,4 mil veículos em horário de maior movimento, e a Rua Amauri Lange Silvério, com movimento de até 450 veículos por hora.

Orientação aos motoristas

A Superintendência de Trânsito (Setran) orienta aos motoristas manterem-se atentos aos bloqueios momentâneos na área da obra e, sempre que possível, buscar caminhos alternativos antes mesmo de chegar ao ponto onde os trabalhos estarão sendo realizados.

O motorista que puder evitar passar pela região tem como alternativas rotas pela Rua Nilo Peçanha e pela Avenida Fredolin Wolf, que fazem a ligação dos bairros com o Centro.

Agentes de trânsito irão orientar o tráfego e avaliar a fluidez dos veículos por meio de rondas ao longo do dia.

Os ônibus que passam na área não terão alteração de itinerário.

Trechos afetados

De acordo com o planejamento de execução das obras, seis ruas terão algum tipo de intervenção.

Confira quais são:

Rua Raposo Tavares: do entroncamento das ruas Amauri Lange Silvério, Raposo Tavares e Avenida Desembargador Hugo Simas até a Rua Antenor Guimarães (aproximadamente 100 metros);

Rua Amauri Lange Silvério: do entroncamento das ruas Amauri Lange Silvério, Raposo Tavares e Avenida Desembargador Hugo Simas até a Rua Alexandre Von Humboldt (cerca de 150 metros);

Avenida Desembargador Hugo Simas: do entroncamento das ruas Amauri Lange Silvério, Raposo Tavares e Avenida Desembargador Hugo Simas até o encontro com a Rua Santa Cecília (aproximadamente 360 metros);

Rua São Domingos: 50 metros a partir da Avenida Desembargador Hugo Simas;

Rua Victor Benato: 80 metros a partir da Avenida Desembargador Hugo Simas;

Rua Ignácio Gbur: 50 metros a partir da Avenida Desembargador Hugo Simas.

Web Stories