Para evitar os alagamentos constantes da região, o Departamento de Pontes e Drenagem, da Secretaria Municipal de Obras Públicas, desobstruiu os cursos de água no canal da Rua Rogério Zara Amaral, no Campo do Santana, e no Arrio Gleba da Ordem, no Tatuquara. As ações fazem parte do programa Curitiba Contra as Cheias, que quer minimizar o impacto das fortes chuvas e diminuir o risco de extravasamento de rios e córregos da cidade.

No ano passado, o Departamento de Pontes e Drenagem realizou sete grandes obras de macrodrenagem em vários pontos de Curitiba.

“Nós fazemos esta manutenção constante desses cursos de água para garantir que eles possam receber um volume maior de água na época das chuvas e assim reduzir as possibilidades de alagamento”, disse o secretário de Obras Públicas, Rodrigo de Araújo Rodrigues.

A intervenção vai se estender ao longo de 2.800 metros do arroio. De acordo com o engenheiro Maurício Braun, que coordena as ações, o trabalho começou na altura da Rua Deputado Vidal Vanhoni. A previsão da prefeitura é que drenagem seja concluída na primeira quinzena de março.

Limpeza no canal

Em outro ponto da região, na altura da Rua Rogério Zara Amaral, no bairro Campo de Santana, as equipes do Departamento de Pontes e Drenagem estão fazendo limpeza, desobstrução e corte de mato no canal de macrodrenagem.



O mato está sendo removido com retroescavadeira e roçadeiras manuais. O trabalho vai se estender ao longo de 1.150 metros e além de prevenir enchentes também vai tornar a área limpa, o que reduz a proliferação de insetos vetores de doenças.