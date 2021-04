Nesta quarta-feira (14), a Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba confirmou mais 580 casos e 33 mortes por coronavírus. Aos poucos, os internamentos na capital estão reduzindo. A taxa de ocupação de leitos de UTI SUS para coronavírus está em 92% nesta quarta-feira. Restam 42 leitos livres. Entre as internações na enfermaria, a ocupação caiu para 84%.

Em março, a ocupação de leitos de enfermaria e UTIs chegou a capacidade máxima. No entanto, pelo terceiro dia consecutivo, a prefeitura resolveu desativar mais leitos de enfermaria de covid-19. 20 vagas foram desativadas na UPA Cajuru, em razão da redução da taxa de ocupação.

Novos casos e mortes

Do total de mortes registadas nesta quarta-feira, vinte e dois ocorreram nas últimas 48 horas. As vítimas são 17 homens e 16 mulheres, com idades entre 38 e 86 anos. Quatorze tinham idade abaixo de 60 anos e três não tinham fatores de risco. Até o momento foram contabilizadas 4.310 mortes na cidade provocadas pela doença neste período de pandemia.

Com os novos casos confirmados, 183.090 moradores de Curitiba testaram positivo para a covid-19 desde o início da pandemia, dos quais 171.502 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença.

São 7.278 casos ativos na cidade, correspondentes ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus.

Números da covid-19 em 14 de abril

580 novos casos confirmados

33 novos óbitos (22 nas últimas 48h)

Números totais

Confirmados – 183.090

Casos ativos – 7.278

Recuperados – 171.502

Óbitos – 4.310