Idosos do bairro Rivabem, em Campo Largo, estão aprendendo a usar todas as funcionalidades de seus smartphones/celulares. Baixar aplicativos, gravar áudios e postar nas redes sociais são algumas das atividades aprendidas durante a Oficina de Novas Tecnologias, oferecida no CRAS Rivabem.

A oficina faz parte do projeto “Oficinas de Convivência e Integração”, elaborado pelo Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, da Secretaria de Desenvolvimento Social. O projeto também está levando aos idosos da cidade outras atividades como artesanato, música, dança, jogos de mesa e de tabuleiro.

A neuropsicopedagoga Jucélia Vicentin é quem ministra a Oficina de Novas Tecnologias e mostra aos idosos os aplicativos mais utilizados mundialmente. A professora dá destaque àqueles que podem ajudar no dia-a-dia do idoso, como os aplicativos de saúde que avisam a hora de tomar medicamentos, mostram para que serve cada remédio e até um para pesquisa de preço nas farmácias mais próximas.

Jucélia também indica aos idosos o uso de aplicativos de jogos que ajudam a exercitar o cérebro e prevenir doenças cognitivas, como palavras cruzadas e até de aprendizado de língua estrangeira. “Além dos aplicativos, o celular pode auxiliar na vida social dos idosos, a manter contato com familiares e amigos que estão longe e até no pedido de ajuda em caso de necessidade”, explica a neuropsicopedagoga.

Parceiro do idoso

A Oficina de Novas Tecnologias faz parte do projeto “Oficinas de Convivência e Integração”, elaborado pelo Conselho Municipal dos Direitos do Idoso. O projeto foi um dos três vencedores no Paraná do programa do banco Santander “Parceiro do Idoso”, que destina parte do imposto de renda dos clientes para os Fundos Municipais dos Direitos do Idoso e viabiliza a oferta dos mais variados tipos de ações para a terceira idade.

As oficinas de artesanato, música, dança, ginástica, jogos de mesa e de tabuleiro vão acontecer nos quatro Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) de Campo Largo durante 6 meses.

O Conselho Municipal dos Direitos do Idoso estima que de 150 a 200 idosos serão beneficiados pelo projeto por mês e que durante os seis meses de programação, cerca de 5 mil idosos serão atendidos.

Para mais informações, procure um dos quatro CRAS de Campo Largo:

CRAS Rivabem

Rua Luiz Rivabem no 665 – Vila Rivabem, Campo Largo – PR, CEP: 83605230.

Telefone: 41 – 33926388/ 41- 33923358

CRAS Ferraria

Rua Mato Grosso, no 7245 – Ferraria, Campo Largo – PR.

Telefone: 41 – 36493326 / 41 – 36493097

CRAS Popular Nova

Rua Maurício José Lopes, no 31 – Popular Nova, Campo Largo – PR.

Telefone: 41 – 32929541

CRAS Meliane

Rua Ovídio Jorge Nogueira, no 200 – Jardim Meliane, Campo Largo – PR, 83608230.

Telefone: 41 – 33991501/ 41 32927434