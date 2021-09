Durante o mês de setembro, a AGO Social vai realizar uma série de oficinas on-line para fomentar ideias que geram impacto positivo na sociedade: a Maratona AGO de Empreendedorismo Social, que acontece nos dias 15 e 22 de setembro, das 19h às 20h30.

A cada encontro, facilitadores especializados no setor vão trabalhar conteúdos práticos que podem ser aplicados em qualquer projeto socioambiental – da estruturação do modelo de negócios à captação de investimentos.

As inscrições para participar da maratona são gratuitas, com vagas limitadas. Clique aqui para confirmar sua participação!

A maratona foi idealizada a partir de um mapeamento da AGO Social que apontou a falta de apoio no estágio inicial e de investimento como as principais dificuldades dos 158 empreendedores consultados.

“Faz parte do nosso propósito compartilhar conteúdos gratuitos e relevantes que inspirem e permitam que mais pessoas se desenvolvam em impacto social. Por isso, desenhamos três oficinas que ajudam a responder às demandas identificadas no mapeamento”, afirma o cofundador AGO Social, Alexandre Amorim, considerado em 2018 um dos jovens mais influentes no terceiro setor do país, pela Forbes Under 30.

Da inovação ao investimento

No dia 15, o tema será “Inovação Social”, com facilitação da pesquisadora da MIT D-Lab e professora do Insper, Juliana Mitkiewicz. O encerramento acontece no dia 22 de setembro, com um dos temas que mais geram dúvidas em pessoas que decidem empreender socialmente: como conseguir um investimento de impacto. Estarão à frente da facilitação o time de fundadores AGO Social – Araceli Silveira, Alexandre Amorim e Alexandre Barbosa – falarão sobre “Investimento de Impacto” ao lado do oceanógrafo e empreendedor social Bryan Müller, fundador da Olha o Peixe!, negócio social que conecta consumidores e comunidades de pesca artesanal.

Pessoas interessadas em participar de um ou mais encontros, podem se inscrever na página https://conteudo.agosocial.com.br/maratona. Ao término da maratona haverá emissão de certificado.

Conhecimento especializado

A Maratona AGO de Empreendedorismo Social é uma das iniciativas criadas para compartilhar conhecimento prático para quem quer mudar o mundo por meio dos negócios de impacto social ou do terceiro setor. Paralelamente, a AGO também oferece o programa Empreendedorismo Social na Real, trilha de aprendizagem com oito semanas de aulas ao vivo, mentorias individuais e coletivas. Com a primeira turma lotada e representantes de quatro países, a AGO Social abriu vagas para mais uma turma, com início previsto para 27 de setembro.