Uma cena violenta e inusitada aconteceu essa semana no Centro de Curitiba, na frente da Rodoferroviária da capital. Após uma discussão entre um casal em plena avenida Afonso Camargo, a mulher puxou um facão e correu atrás do homem, que não ficou parado para dar chance pro azar. Veja o vídeo logo abaixo. A discussão e tentativa de agressão foi flagrada pelo usuário do instagram Ali Show, que passava por ali de carro junto com um amigo Leo Belenello.

Não se sabe o motivo da discussão nem o desfecho da treta, pois o sinaleiro abriu e a dupla de amigos seguiu viagem. Não sem antes, porém, registrar a mulher xingando o companheiro e jogando suas malas na rua. “A gente voltava pra casa por volta das 2h depois de ter ido numa lanchonete. O casal estava brigando e ela falava: ‘vem aqui, vem aqui’ enquanto ele respondia: ‘Não vou, pois você tá na maldade'”, contou Ali.

Nisso a testemunha puxou o celular e começou a filmar. “Aí meu amigo falou: ‘Chamou na peixeira, chamou na peixeira’ e aí é o que mostra no vídeo. Na hora veio a música na cabeça e já puxamos um ‘Ôh Rita, volta desgramada. Volta Rita que eu perdoo a facada'”, contou. O vídeo rapidamente viralizou e já tem mais de um milhão de visualizações em algumas redes sociais”.

Veja o vídeo do “B.O.”

No vídeo os amigos puxam um verso da canção “Volta Rita”, uma espécie de tecnobrega que estourou em todo o país e conta as desventuras de um apaixonado, que mesmo agredido pela companheira com uma facada, pede pra que ela volte e promete até retirar a queixa feita contra ela. “Ôh Rita, volta disgramada. Volta, Rita, que eu perdoo a facada. Ôh Rita, não me deixa. Volta, Rita, que eu retiro a queixa”.

A música é interpretada pelo cantor Thierry, nascido na Bahia, e que é compositor de alguns sucessos sertanejos. O hit o tirou do anonimato para parte dos brasileiros.

Ouça a canção logo abaixo.