Clientes da operadora Oi de vários bairros de Curitiba estão se queixando de constantes quedas no sinal da internet fibra ótica. Como se não bastasse, nesta sexta-feira (1º), clientes da operadora estão sem sinal de internet móvel 4g. A falha foi registrada ao menos nos bairros Bacacheri, Cajuru, Bairro Alto, além de São José dos Pinhais, na região metropolitana.

Relatos de moradores apontam que houve queda de sinal da internet fixa por quase dois dias seguidos no Bairro Alto. “Tinha voltado ontem a noite e hoje de madrugada caiu de novo!”, reclamou uma cliente no Facebook nesta sexta-feira. “Tem que mover uma ação contra esse povo, tá loco. Não cumprir o contrato com consumidor”, reclamou uma moradora do Cajuru.

+Viu essa? Duas apostas de Curitiba e uma do interior do Paraná acertam cinco números na Mega-Sena

Já nesta sexta-feira, quem sofreu com a pane foram usuários da rede móvel 4G. Como como muitas pessoas estão em home office, isso complicou a vida de quem precisa do serviço para poder trabalhar em casa e cumprir com suas obrigações do trabalho.

E ai, Oi??

A reportagem procurou a operadora Oi para cobrar uma posição após as falhas constantes e quedas de sinal em bairros de Curitiba, mas ainda não obteve resposta.

Denúncia pra Anatel!

Se o consumidor for prejudicado com a interrupção dos serviços de telecomunicações, é preciso que uma ocorrência seja aberta no Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da operadora. Anote o número do protocolo. Se o problema seguir sem solução, reclame na Anatel, no Procon ou na plataforma Consumidor.gov.br.

Dá pra cancelar?

Se as quedas de sinal forem constantes, o consumidor pode cancelar o contrato sem ônus, mesmo em caso de existência de cláusula de fidelização.

Pantanal Zuleica está preocupada com Marcelo Instagramáveis Saiba onde encontrar as lindas cerejeiras em Curitiba Novidades da Netflix Volume 2 de Stranger Things 4 e mais séries e filmes chegam nesta semana Além da Ilusão Joaquim termina seu noivado com Isadora