Oito bairros de Curitiba podem ter problemas no abastecimento de água para a quinta-feira (03). A Sanepar, empresa responsável pelo setor no Paraná, irá realizar obras com o objetivo de melhorar o sistema de distribuição.

Os bairros que podem ter falta de água ou baixa pressão a partir das 8 horas é o Sítio Cercado, Ganchinho, Batel, Água Verde, Campina do Siqueira, Seminário, Vila Izabel e Cidade Industrial de Curitiba (CIC). A normalização do abastecimento para todas as regiões está prevista para ocorrer até o início da manhã de sexta-feira (04).

+ Leia mais: Novas regras para venda de carne moída já estão em vigor em todo Brasil

Clientes que possuem caixa-d’água domiciliar podem não ser afetados. De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por pelo menos 24 horas. A Sanepar sugere um reservatório de pelo menos 500 litros.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.