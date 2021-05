No início do ano, ladrões tentaram roubar a fiação de um CMEI no bairro Weissópolis, em Pinhais, região metropolitana de Curitiba, e acabaram presos. Semanas depois, dois homens roubaram uma loja de departamentos da Av. Jacob Macanhan e foram presos minutos após a prática do crime.

O êxito nas ocorrências se deve ao bom trabalho da Guarda Municipal, e também, a uma ferramenta que é uma grande aliada no combate à criminalidade e contribui para aumentar a segurança no município, a Central de Monitoramento.

Pinhais possui várias câmeras de segurança instaladas nas vias públicas. Os equipamentos têm movimentação de 360º e alto nível de zoom. A Central de Monitoramento conta também com imagens captadas pelas câmeras dos prédios e equipamentos públicos. Como essa é uma ferramenta que contribui fortemente para a segurança da cidade, Pinhais agora investirá em câmeras que farão a leitura da placa de veículos para a implantação do projeto Muralha Digital.

A iniciativa faz parte do plano de governo e tem um investimento previsto de 2,5 milhões, para criar uma estrutura que vai estar interligada com o sistema de alarmes, câmeras patrimoniais, câmeras de ruas e a Secretaria Estadual de Segurança Pública do Paraná (SESP-PR).

O superintendente da Guarda Municipal de Pinhais, Dorival Selbach Júnior, diz que o município conta com quatro equipamentos em teste no sistema POC. “Este é um projeto realizado com o Departamento de Tecnologia da Informação que analisa os equipamentos e o software necessários, onde a proposta é fazer um mapeamento de toda a cidade. Pois, atualmente, a criminalidade se utiliza de veículos e com a implantação da Muralha Digital contribuirá para que a identificação destes carros seja mais rápida. Ao captar um automóvel e identificar a placa, será possível saber a passagem dele na cidade, quantas vezes entrou ou saiu, o horário e por onde circulou”, detalha o superintendente.

Além da aquisição destas novas câmeras de segurança, a Central de Monitoramento será revitalizada. O local ganhará novas telas que serão mais avançadas, com um novo layout, para a equipe que opera tenha maior agilidade e rapidez na captura das imagens, auxiliando os trabalhos na GM.

Cidade segura

A prefeita Marli Paulino enfatizou que esse é um investimento de grande valor na área de segurança, onde a administração cumprirá mais uma proposta do plano de governo. “A concretização deste novo projeto é para deixarmos a nossa cidade mais segura. A Muralha Digital vai aumentar o monitoramento da cidade proporcionando a Guarda Municipal melhores condições de executar o seu trabalho que já é tão bem realizado. Esse é um investimento onde cumpriremos mais uma das propostas do plano de governo, reforçando uma área extremamente importante para a população, oferecendo tecnologia de primeiro mundo”, afirmou.

Este é um projeto que está presente em várias cidades do mundo, pois o investimento em inteligência artificial é crescente, afirma o secretário interino de Segurança e Trânsito de Pinhais, Ricardo Pinheiro.

“Essa inovação que acontecerá em Pinhais é algo que está sendo realizado em diversos países do mundo. A inteligência artificial resulta em segurança em grandes países do primeiro mundo, sendo um recurso cada vez mais utilizado. Essa ferramenta, nos dará condições de expandirmos os nossos olhos, onde não estamos fisicamente, estaremos digitalmente, nos dando melhores condições de aumentarmos o nosso cerco de proteção no município” destacou o secretário de Pinhais.