Um evento esportivo para cães foi interrompido pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) na manhã deste domingo (21), no bairro Atuba, em Curitiba, após denúncia de aglomeração. O evento seria uma espécie de olimpíada, mas pelo decreto da bandeira vermelha na capital, está proibido aglomerar para evitar o contágio pelo coronavírus (covid-19) e diminuir a pressão no sistema de saúde da cidade. Havia cerca de 20 competidores no local e cachorros da raça pitbull.

A ação foi comandada pelo delegado Matheus Laiola, da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA). De acordo com as primeiras informações, os cães não apresentavam sinais de maus-tratos. E evento só foi interrompido por causa do atual decreto da pandemia, que está em vigor desde a meia-noite do dia 13 de março e que foi prorrogado pela prefeitura de Curitiba até o próximo domingo (28).

Quase R$ 150 mil em multas

Além de interromper a olimpíada, uma multa de R$ 50 mil foi aplicada para os organizadores. Segundo a polícia, cada participante também foi autuado em R$ 5 mil, totalizando quase R$ 150 mil em multas no mesmo evento. No local estavam competidores de Curitiba, Blumenau e São Paulo.

“Pouco mais de 20 pessoas estavam no local. As pessoas foram autuadas por violar as medidas de prevenção contra o coronavírus. Não apreendemos os animais, felizmente não havia situação de maus-tratos. Eram pessoas de São Paulo, Santa Catarina e do Paraná que se aglomeraram. Não poderiam ter feito isso”, disse Laiola.

Os organizadores do evento informaram que não sabiam que a região estava sob o decreto da pandemia de Curitiba, e sim, achavam que era válido o do município de Colombo, na região metropolitana. Mesmo autuados, eles se desculparam e informaram que seguem as leis e respeitam e ajudam a proteger os animais.

Cachorro sendo submetido a uma das provas do evento. Foto: Divulgação