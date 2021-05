O Simepar e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiram alerta para uma onda de ar frio que promete derrubar as temperaturas máximas no Paraná, principalmente na metade sul do estado. O Simepar explica que a razão para esta mudança é uma onda de ar frio, que se desloca sentido Paraná.

São previstos temperaturas abaixo dos 10 °C na maioria das cidades desde a fronteira com o Paraguai até a RMC. O alerta laranja do Inmet acontece quando uma região tem previsão de queda de temperatura maior do que cinco graus.

Previsão do tempo para Curitiba e região

Em Curitiba, segundo o Simepar, na sexta-feira, as temperaturas ficam entre 10 e 14 graus e com chuva. As mínimas não mudam muito, já que nesta segunda-feira, por exemplo, ficaram em 12 graus, segundo o Simepar.

Ressaca no Litoral do Paraná

Além da situação de frio por causa da onda de ar frio, a Marinha emitiu um alerta de ressaca para o Paraná entre esta quinta e sexta-feira. Pescadores devem ficar atentos, pois os ventos fortes em alto mar podem gerar ondas de cinco metros.