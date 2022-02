A semana promete ser quente no quesito temperatura, em Curitiba. Só para ter uma ideia e já deixar o ventilador preparado, a máxima em alguns dias pode se aproximar dos 32°graus. Mas você sabe que uma onda de calor nunca chega sozinha por aqui, né? Com isso, teremos a companhia de chuva forte para o fim da tarde. A onda de calor retorna a Curitiba após um início de ano com termômetros perto dos 40ºC.

+Leia ainda! Mais do que queimaduras, insolação provoca desidratação; saiba como evitá-la

De acordo com o Simepar, nesta segunda-feira (21), uma área de baixa pressão atmosférica avança pelo mar na altura do Rio Grande do Sul/Uruguai. No Paraná, aumenta um pouco a umidade e calor na atmosfera, provocando a sensação de abafamento. É nesse período entre a tarde e a noite que se aumenta as formações de nuvens de chuva durante o período.

O dia mais quente de 2022, em Curitiba, foi em 24 de janeiro: 40,8ºC, mesmo dia em que um homem ficou entalado em uma laje ao tentar invadir uma loja. Ele teve queimaduras de segundo grau.

Para a capital paranaense, a temperatura pode se aproximar dos 30°graus nesta segunda-feira, e assim vai ser a semana. Os dias mais quentes, segundo o Simepar, serão na quinta (24) e sexta-feira (25), ambos os dias com chances de máxima de 32°graus.

Onda de calor no litoral do Paraná?

Foto: Albari Rosa /Arquivo/ Gazeta do Povo.

Se em Curitiba vai ser quente, já imaginou em Morretes? Na cidade histórica do litoral do Paraná, a previsão do Simepar aponta que a temperatura pode chegar a 33°graus na sexta. Com 33°graus, pode ter a certeza que a sensação térmica vai ser aproximar dos 40°graus. Maçarico ligado no último. Antonina, famosa também pelas altas temperaturas, pode ter máxima de 34ºC. Em 2018, a cidade registrou sensação térmica de 80ºC.

Com essas altas temperaturas, vale sempre o alerta. Hidratação, protetor solar e um chapéu/boné para evitar transtornos pelo Sol. Boa semana!