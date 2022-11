Uma onda de calor está batendo recordes na Argentina. Nesta quinta-feira (24), por exemplo, o Serviço Meteorológico Nacional da Argentina (SMN) chegou a registrar termômetros ultrapassando os 37ºC na capital Buenos Aires, chegando a até 40,6ºC em San Juan. Será que essa onda de calor pode chegar ao Paraná?

Segundo o Simepar não há previsão de calor extremo pelo menos para Curitiba nesta semana. Porém, no extremo oeste do Paraná, a coisa muda. Em Foz do Iguaçu, situada na tríplice fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai, a temperatura máxima para as próximas semanas supera facilmente os 30ºC em todos os dias.

+Leia mais! Homem suspeito de roubar e furtar casas em bairros de Curitiba é preso pela PCPR

Segundo o Simepar, os dias ainda mais quentes ficarão lá na outra semana. No dia 6 de dezembro, quando a máxima chega aos 34ºC em Foz do Iguaçu.

Calor em Curitiba?

Segundo o Simepar, a previsão do tempo para Curitiba na próxima semana será de calorzinho e muita chuva. Ao longo de todos os dias há previsão de chuva. Mas o calor chega pra valer na capital também entre os dias 5 e 7 de dezembro, quando a temperatura máxima chega aos 30ºC em Curitiba. É um anuncio da chagada do verão. A estação mais quente do ano começa a vigorar a partir do dia 21 de dezembro.

Onda de calor da Argentina vai pro RS

Segundo o MetSul, a onda de calor que atinge a Argentina deve afetar nesta sexta-feira apenas cidades do Rio Grande do Sul, mais especificamente as regiões Oeste e Noroeste, que pode ter temperaturas entre os 32ºC até 36ºC no final de semana.