Uma forte batida de um ônibus ligeirinho da linha Curitiba-Tamandaré causou um grande estrago no fim desta manhã de quinta-feira (4), na Avenida Anita Garibaldi, no bairro Barreirinha, em Curitiba. Um poste foi derrubado com a pancada e arrastado por vários metros, mas ninguém saiu ferido com gravidade. O ônibus estava lotado e os passageiros ficaram desesperados com a colisão. O trânsito está bloqueado para a retirada do veículo, ligação dos fios rompidos e limpeza da pista, o que deve demorar.

Segundo informações de testemunhas, o motorista do coletivo não teria conseguido fazer uma curva que fica próxima ao trilho do trem e bateu no poste. Com a força do impacto, a fiação se desprendeu toda na rua e deixou a região sem energia elétrica.

Elizandra Caroline, proprietária da uma loja de som automotivo bem próxima do local do acidente, ouviu o barulho e percebeu o desespero das pessoas que estavam dentro do ônibus. “Eu estava varrendo a loja e ouvi um barulho imenso e pensei que o ônibus ia chegar aqui na loja. O ônibus estava lotado e foi um desespero, com gente gritando e pedindo ajuda. Foi feio demais, mas ainda bem que não teve ninguém machucado”, disse Elizandra.

De acordo com o motorista do coletivo um carro teria o fechado, o que não foi confirmado por populares que presenciaram a batida. “Meu marido que estava lá fora não percebeu nada diferente, mas vai saber”, comentou a comerciante. O acidente é bem próximo do parque da Barreirinha e parte do comércio da Anita Garibaldi está sem luz devido a queda do poste.