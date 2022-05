Um ônibus de passageiros que seguia de Curitiba para o Litoral do Paraná foi parar na área de escape da BR-277 na manhã desta segunda-feira (16). Segundo informações do local, o motorista teria notado que o veículo perdeu os freios e o direcionou para o escape para evitar um acidente. A ocorrência foi na altura do km 37.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), nenhum passageiro ficou ferido com a manobra. Por volta das 14h, quando a reportagem entrou em contato com a PRF, o ônibus já havia sido removido do local.

Após o susto, a PRF informou que os passageiros seguiram viagem em outro ônibus da empresa.

A reportagem entrou em contato com a empresa responsável pelo ônibus e aguarda retorno.

