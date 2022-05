Um grave acidente, envolvendo o ônibus de turnê da dupla sertaneja Conrado e Aleksandro, deixou ao menos seis mortos e 11 feridos, no início da manhã deste sábado (7), na BR-116. A colisão aconteceu na altura do município de Miracatu, no interior de São Paulo. A morte do cantor Luiz Aleksandro Talhari, de 34 anos, foi confirmada nesta tarde pela assessoria da dupla. As demais vítimas ainda não foram identificadas.

A equipe dos cantores saiu de Tijucas do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, onde os cantores haviam realizado um show no dia anterior. A caravana tinha como destino a cidade de São Pedro, no estado de São Paulo, cidade que aguardava uma apresentação da dupla neste sábado

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, ao menos 18 pessoas viajavam com o ônibus da turnê. O acidente aconteceu por volta das 10h30, no km 402, sentido São Paulo. De acordo com a Arteris, concessionária responsável pelo trecho, foi registrado um congestionamento de 4km na via.

