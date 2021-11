A partir deste sábado (27), o pagamento da passagem de 18 linhas de ônibus passa ser feito exclusivamente com cartão-transporte. As linhas (lista abaixo) atendem as regiões do Boa Vista, Cajuru, Boqueirão, Pinheirinho, Portão e da CIC.

Das linhas que terão mudança para o cartão, 16 são tipo alimentador, que fazem a ligação entre terminais e regiões próximas, e duas são tipo troncal, que ligam os terminais de integração ao Centro da cidade, mas circulam por vias compartilhadas.

Atualmente, mesmo aceitando dinheiro, o cartão já é o principal meio de pagamento nessas 18 linhas, segundo a Urbanização de Curitiba (Urbs), que administra o transporte coletivo na cidade. Do total de passagens, 55,80% são pagas com cartão usuário. Os cartões isentos representam 14% e o pagamento em dinheiro, 30,2%.

“O cartão já é o principal meio de pagamento dos usuários do transporte coletivo, com mais de 70% no total das linhas. Trata-se de uma mudança que veio para ficar, tanto pela agilidade no embarque, sem a necessidade de esperar pelo troco, quanto pela facilidade de carregar os créditos, o que pode ser feito em terminais, por aplicativos e pelo whatsapp”, lembra o presidente da Urbs, Ogeny Pedro Maia Neto.

Considerado mais prático, o cartão também é mais seguro. Ao diminuir a circulação de dinheiro nos veículos, inibe assaltos e roubos.

Atendimento

A confecção do cartão é gratuita. Para atender o usuário que vai precisar fazer o cartão, a Urbs está reforçando o atendimento nas suas unidades localizadas nas Ruas da Cidadania nesses bairros. Também é possível fazer o cartão na sede da Urbs, junto à Rodoferroviária, no bairro Jardim Botânico.

Para fazer o cartão nessas unidades, o usuário deve agendar atendimento pelo site da Urbs Nos cartazes que informam sobre a mudança que foram colados nos ônibus, o usuário também pode apontar a câmera do celular para um QR Code e ser direcionado para a página de agendamento.

Na CIC, que não conta com uma Rua da Cidadania, um Urbs Móvel – veículo itinerante que oferece serviços ligados ao transporte coletivo – ficará estacionado junto ao terminal até sexta-feira (26) e atenderá os usuários que querem fazer o cartão. Nesse caso, não há necessidade de agendamento.

Como fazer o cartão

Fazer o cartão é rápido e fácil. É necessário levar ao local de atendimento documento de identificação com foto, CPF e comprovante de endereço. No caso de menores de idade, o cartão pode ser solicitado pelos pais ou responsável legal, apresentando documento de identificação original com foto de ambos. Todas as unidades e o Urbs Móvel trabalham das 11h às 17h em dias úteis.

Confira as linhas que só aceitarão cartão a partir de 27/11:

Alimentadores

Regional Boa Vista

222-V. Esperança

226-Abaeté

233-Olaria

236-São Benedito

Regional Cajuru

322-Camargo

Regional Boqueirão

521-Nivaldo Braga

522- Maringá

523-Iguapé I

Regional Pinheirinho

629-Alto Boqueirão

638-Pinheirinho

639-Futurama

655-Jardim da Ordem

CIC (atendido pelo Urbs Móvel)

652-V. Verde

653-Sabará

Regional Portão

718-Porto Belo

721-Mario Jorge

Troncal

Regional Portão

701 – Fazendinha

778-Cotolengo

