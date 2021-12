Um ônibus pegou fogo e ficou totalmente destruído na tarde deste sábado (18), na região de Morretes, no km 41 da BR-277, rodovia que liga o Litoral do Paraná a Curitiba. De acordo com imagens gravadas no local, as chamas começaram na parte de baixo do veículo, no motor do ônibus. Após perceber a fumaça, o motorista parou no acostamento e desembarcou todos os 28 passageiros que seguiam de Morretes para Curitiba. Ninguém ficou ferido, de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) .

LEIA TAMBÉM – Jovem é morto a tiros em Curitiba ao deixar amiga em casa, após festa em balada no Batel

“Ônibus da Viação Graciosa, linha extra, horário extra de Morretes para Curitiba com 28 passageiros a bordo. A princípio, segundo o condutor do mesmo, ele percebeu um cheiro e visualizou a fumaça por baixo do motor do ônibus. De imediato, ele parou no acostamento e percebendo que tinha mais fumaça saindo, ele retirou todos os passageiros e levou para a frente do ônibus, momento o qual o ônibus tomou-se todo de incêndio “, relatou o policial rodoviário federal Esteves, em vídeos.

LEIA MAIS:

>> Rifa de Natal pode colocar um super raro Volks TL 4 portas 1973 na sua garagem

>> Aparecimento de buracos na BR-277 após o fim do pedágio no PR será investigado, diz Ratinho Jr.

O acidente aconteceu por volta das 15h e pelas imagens é possível perceber que não sobrou nada do ônibus. As chamas e a fumaça intensa que saiam do veículo também chamaram a atenção dos motoristas que seguiam pela rodovia nesta tarde.

Fotos: Colaboração e Divulgação/PRF/policial Esteves

Sem concessionária

Com o fim dos contratos de pedágio nas estradas do Paraná, este trecho da BR-277 não é mais administrado por uma concessionária desde o dia 28 de novembro deste ano. Agora e até que uma nova licitação seja feita – o que deve ocorrer em um ano – o atendimento a acidentes é feito por equipes dos Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Receba nossa Newsletter E-mail * Primeiro Nome * Ao se inscrever, você concorda com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade, incluindo o uso de cookies, a transferência de suas informações pessoais para a Tribuna do Paraná e o recebimento de ofertas de produtos e serviços da Tribuna do Paraná. *

Web Stories