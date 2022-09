Quem for ao Parque Barigui, neste fim de semana, para atividades físicas ou passear com a família, pode dar uma volta no ônibus elétrico da chinesa Higer, que está em demonstração em Curitiba. O trajeto é de seis quilômetros entre o Terminal Campina do Siqueira e o Parque Barigui, com viagens de hora em hora, até este domingo (18), das 9h às 20h.

Os amigos Hipólito Rodrigues da Silva Filho e Alexandre Breda acordaram cedo para fazer o embarque no terminal. Apaixonados por ônibus, os dois puderam participar juntos do teste realizado neste sábado (17). A experiência foi interessante na opinião de Breda. “É muito bacana ver Curitiba rumo à eletrificação do transporte coletivo e poder dizer que testemunhei o início disso tudo”, destacou o engenheiro mecatrônico.

Os amigos Hipólito Rodrigues da Silva Filho e Alexandre Breda fizeram o passeio no ônibus elétrico. Foto: Ricardo Marajó/SMCS

Além do Terminal Campina do Siqueira – onde o usuário precisa pagar a tarifa para entrar – havia pontos de parada para embarque e desembarque gratuitos no Salão do Automóvel, Pavilhão de Eventos e no Salão de Atos, no Parque Barigui. Fiscais da Urbanização de Curitiba (Urbs), que gerencia o transporte coletivo na cidade, acompanharam a operação.

O veículo

Com 12,2 metros de comprimento, o veículo Higer Azure A12 BR, do tipo padron, tem, segundo a fabricante, capacidade para transportar 78 pessoas, e autonomia de 270 quilômetros, graças a um conjunto de 12 baterias.

Ônibus elétrico da Higer. Foto: Ricardo Marajó/SMCS

O veículo é carregado no período noturno, em uma estação montada na garagem da viação Redentor, na Cidade Industrial de Curitiba (CIC). O tempo máximo de recarga é de quatro horas.

A demonstração da Higer faz parte de uma série de ações que celebram a mobilidade sustentável na capital no mês de setembro. As atividades ocorrem de 16 a 29 e celebram também a Semana da Mobilidade, que inclui o Dia Mundial sem Carro, em 22 de setembro.

Teste em linhas da capital

Ônibus elétrico será testado em linhas da capital. Foto: Ricardo Marajó/SMCS

Já na segunda-feira (19), o ônibus elétrico começa um período de testes de cinco dias, com bilhetagem, em linhas da capital. A primeira será a 801 Campina do Siqueira/Batel. Na terça (20) será a vez da 380 Detran/Vicente Machado; seguida pela 617 Jardim Ludovica, na quarta (21); 654 Campo Alegre, na quinta (22); e 826 Campo Comprido/CIC, na sexta (23).

O ônibus circulará nas linhas no período das 6h às 20h, em uma tabela especial, entre os horários dos demais veículos.