Um ônibus escolar que faz transporte de crianças com necessidades especiais fez um verdadeiro “strike” em outros quatro carros que trafegavam na Avenida Kennedy, em Curitiba, sentido Prado Velho, no bairro Parolin, e acabou invadindo a faixa contrária. Três pessoas ficaram feridas, mas apenas o motorista do ônibus foi encaminhado a um hospital.

Por volta das 12h, o trânsito na região era caótico. As informações são do Plantão 190. Segundo o motorista de um dos carros atingidos, um gol vermelho, o ônibus vinha em alta velocidade. “O ônibus escolar passou em alta velocidade e bateu no meu carro, após bater em outros veículos. Parece falta de atenção. O motorista estava em excesso de velocidade”, disse.

Uma carreta que tentou desviar dos carros batidos, invadiu a danificou a calçada, e enroscou numa árvore no local. Após a retirada dos carros, o caminhão que interditou a via totalmente conseguiu seguir viagem.

O ônibus não estava transportando crianças no momento da batida.