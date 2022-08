Nesta quarta-feira (3/8), o Ônibus Lilás, usado nas campanhas educativas da Assessoria de Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres, estará no Santuário da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Praça Portugal, Alto da Glória), durante o horário da novena, das 9h30 às 16h30.

A ação visa ao acolhimento de mulheres (cisgênero, heterossexuais, lésbicas, bissexual, travestis e transexuais) em situação de violência, com informações e orientações para o enfrentamento da questão. A ação se repetirá nas quartas-feiras de novenas dos dias 14 de setembro e 5 de outubro.

“Essa integração entre a Assessoria e o Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é muito importante, pois dá amplitude às ações devido ao grande número de pessoas que frequentam as novenas”, declara Elenice Malzoni, assessora de Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres.

Elenice ressalta a necessidade de intensificar o trabalho de combate à violência contra mulheres. “Só vamos mudar essa realidade quando conseguirmos trabalhar exaustivamente na prevenção, na aplicação de políticas públicas e fundamentalmente na educação e cultura”, conclui.

O padre Celso Cruz, responsável pela paróquia, desenvolve um grande trabalho social e faz parcerias para ampliar essas ações. Ele ressalta que a presença da assessoria garante às mulheres um espaço de escuta, acolhida e abrigo seguro.

“Acredito que será um tempo novo de informação que liberta, salva e conscientiza. Políticas públicas são essenciais para conscientizar e enfrentar com prudência e sabedoria questões delicadas, como a da violência doméstica”, declara o padre.

Canais de denúncia

Casa da Mulher Brasileira: 3221-2710

Avenida Paraná, 870, Cabral

Delegacia da Mulher: 3219-8600

Avenida Paraná, 870, Cabral

Polícia Militar: 190

Patrulha Maria da Penha: 153