Seis linhas metropolitanas de ônibus coordenadas pela Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec) terão mudanças em seus horários de circulação nesta segunda-feira (31). Os usuários do transporte coletivo devem ficar atentos.

A linha B03 – GUARAITUBA / GUADALUPE, uma das principais linhas na ligação de Colombo, na região metropolitana, terá acréscimo de 3 viagens na sua operação.

A linha B45 – BELO RINCÃO/ MARACANÃ (PALMARES) terá acréscimo de duas viagens na sua operação.

As linhas A18 – TAMANDARÉ/CABRAL , B17-STA. HELENA , B20- GUARAITUBA/CABRAL (via MARACANÃ) e B34 – GUARAITUBA/MARACANÃ terão ajustes de horários.

As novas tabelas de horários estão publicadas no site da Comec.

Segundo a Comec, as mudanças buscam equalizar a oferta de veículos com a demanda de passageiros e atender alguns pedidos de ajustes de horários visando otimizar o atendimento.

