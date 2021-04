Um grave acidente envolvendo um carro, um caminhão e um ônibus na PR-423, no trecho conhecido como Trevo da Morte, no bairro Botiatuva, em Campo Largo, na região metropolitana, provocou uma morte no final da tarde desta terça-feira (13).

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, os veículos colidiram na altura da Rua João Stukas, no trecho que liga Campo Largo a Araucária, por volta das 18 horas. Com a colisão, o ônibus teria pegado fogo e o carro acabou embaixo do caminhão.

Informações preliminares dão conta de que o ônibus era ocupado somente pelo motorista – sem passageiros. Ele ficou ferido, assim como o motorista do caminhão. Não há confirmação sobre a situação do motorista do carro.

Segundo a PRE, o caminhão, que está carregado com piche, foi retirado da pista. Por causa do acidente, o trecho da rodovia está com o trânsito totalmente bloqueado e não há previsão para liberação. As causas do incêndio no ônibus ainda estão sendo apuradas.