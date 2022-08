Um ônibus de viagem pegou fogo na BR-376, no quilômetro 663, na região de Guaratuba, Litoral do Paraná, no fim da manhã desta sexta-feira (5). De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo é da empresa Catarinense e não há feridos. A fumaça e as altas labaredas podiam ser vistas por motoristas que seguiam nos dois sentidos da estrada.

Ainda segundo a PRF, a causa para o incêndio ainda não foi apurada. O veículo pegou fogo no sentido norte da rodovia, que leva a Curitiba. O trecho foi interditado e os Bombeiros prestam atendimento no local.

Bombeiros apagaram o fogo no veículo. Foto: Divulgação/PRF-PR