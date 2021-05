Deve ser retirado nesta quinta-feira (06), o ônibus que acabou se envolvendo em um grave acidente na Cidade Industrial de Curitiba (CIC). O veículo, que tinha 20 pessoas a bordo, invadiu um sobrado após se envolver em um acidente de trânsito na esquina da Estrada Velha do Barigui com a Rua Cidade Timbó. Foram seis feridos, sendo dois deles em estado grave que foram encaminhados ao Hospital do Trabalhador.

A retirada do ônibus é delicada, já que aparentemente parte da estrutura que dá sustentação ao imóvel foi destruída pelo impacto do ônibus, que ficou com parte pra dentro da construção. Engenheiros contratado pela empresa de ônibus e pelo dono do imóvel foram al local para fazer análises. Além desta, equipes da Coordenadoria de Segurança de Edificações e Imóveis (Cosedi) avaliaram a situação.

Uma nova viga de sustentação deve ser instalada no local para garantir que a estrutura permaneça intacta.

Foto: Lineu Filho/Tribuna do Paraná.

O acidente

O acidente foi bastante grave e deixou ao menos seis feridos, sendo dois deles em estado grave. O motorista do ônibus teve ferimentos leves, apesar da cena de destruição causada pelo acidente.