Um motorista de um ônibus de turismo que estava levando jovens para a Oktoberfest em Blumenau, precisou recorrer a área de escape da BR-376 na tarde de sábado (09), na descida da serra em Guaratuba, no litoral do Paraná.

De acordo com a concessionária Arteris Litoral Sul, o motorista percebeu falha no sistema de freios. Como já conhecia o dispositivo no km 667,3, fez uso da área de escape, evitando assim um acidente que poderia ser fatal. Cinquenta pessoas estavam dentro do ônibus. (veja o vídeo).

Após entrar na área segura, equipes da concessionária fizeram o atendimento e conduziram todos a um posto de serviço para que pudessem aguardar novo transporte e seguir viagem. Todos os passageiros, assim como o motorista saíram ilesos.

Com a entrada deste sábado, o dispositivo já salvou 289 vidas e foi utilizado 144 vezes, desde sua inauguração em novembro de 2019. Somando à área de escape do km 671, que desde sua implantação já salvou 432 vidas, são um total de 721 vidas salvas.