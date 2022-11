Onze pessoas morreram nas estradas que cortam o Paraná durante o feriadão da Proclamação da República, nesta terça-feira (15). O balanço tem dados da Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Rodoviária Estadual (PRE). Foram dias de movimento nas estradas e que foram suficientes para gerar 192 acidentes de trânsito, que deixaram, além dos 11 mortos, 118 feridos.

Segundo o balanço da PRF, 360 motoristas foram flagrados ultrapassando em locais proibidos e em 255 veículos, algum dos ocupantes não utilizava o cinto de segurança. Ainda, 93 motoristas foram autuados por embriaguez, mais de 18 por dia nas estradas federais que cortam o Paraná.

Além disso, segundo a PRF, 56 crianças foram flagradas sem o uso de cadeirinha e outros dispositivos de segurança. Os agentes aplicaram 2.952 multas e 226 veículos foram recolhidos por diversas irregularidades.

Redução de mortos e feridos

Em 2021, a PRF registrou 96 acidentes, com 67 pessoas feridas e doze mortes.

Neste ano, foram registrados 109 acidentes, com 26 pessoas feridas e 8 mortas, apesar do pequeno aumento no número de acidentes, houve uma diminuição drástica na gravidade destes eventos com redução de mais de 66% no número de feridos e de mais de 33% no número de mortos, com relação ao ano anterior. Os dados são preliminares e podem sofrem alterações.

Rodovias estaduais

Segundo balanço revelado pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual, entre os dias 11 e 15 de novembro foram registrados 83 acidentes, que deixaram 3 mortos e 92 pessoas feridas.

Além disso, a PRE registrou 2618 imagens de radar com veículos em excesso de velocidade. Foram lavrados 1166 autos de infração para veículos e condutores com irregularidades.

