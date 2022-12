No terceiro dia de operações na região do deslizamento de terra da BR-376, em Guaratuba, as equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Rodoviária Federal e da concessionária que administra o trecho avançaram na limpeza da área. Depois da retirada de cerca de 7 mil metros cúbicos de massa terrosa, os bombeiros fazem buscas por vítimas com a ajuda de cães nesta quinta-feira (1°).

A equipe da Tribuna do Paraná esteve no local do acidente nesta tarde de quinta-feira e presenciou o trabalho de toda a equipe de resgate e limpeza envolvida. Para diminuir o risco de desabamento na região, um serviço de drenagem dos pontos alagados foi feito para mitigar riscos de novos deslizamentos no local do incidente.

São aproximadamente 50 trabalhadores no local. Além do maquinário pesado, guincho e caminhões que ainda estão no local, o trabalho delicado dos bombeiros que buscam por vítimas é realizado na área. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a missão de busca é extremamente sensível e demorada, por causa do constante risco que as equipes estão expostas.

Estimativa de vítimas diminui

Com a retirada da grande massa de terra e de veículos retirados – foram três caminhões e um carro de passeio – a estimativa de potenciais vítimas no local foi reduzida para menos de 30 pessoas. O número tem como base os dados concretos que o comando do incidente possui, com a redução de veículos encontrados em relação às projeções iniciais, e pode ser alterado à medida que novas informações vão sendo coletadas.