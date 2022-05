Uma operação da Polícia Militar, voltada à prevenção e repressão do abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, prendeu 65 pessoas e apreendeu três armas de fogo. A operação chamada Parador 27 é parte da campanha Maio Laranja, que visa a conscientização e prevenção desses crimes.

As prisões foram feitas entre o dia 26 de abril e a manhã de terça-feira (03), com o apoio da Diretoria de Inteligência da Polícia Militar. O 1º CRPM (Curitiba) e o 3º CRPM (Maringá) efetuaram 20 e 21 prisões, respectivamente. As outras 24 foram feitas pelos outros três comandos regionais.

Infográfico: Polícia Militar / divulgação.

Foram dados cumprimento a mandado de busca e apreensão e de prisão em todo o Estado. A operação envolve também a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), com averiguações em postos de combustíveis e demais pontos ligados a denúncias de exploração infantil, além de abordagens a caminhoneiros e outros usuários de rodovias.

Além do trabalho de Inteligência, as denúncias realizadas através do 181 ajudaram a subsidiar os pedidos dos mandados de busca e apreensão e prisão. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer município do Paraná a qualquer hora, pois o serviço funciona 24 horas. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

