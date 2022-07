Um homem foi preso na manhã desta quinta-feira (07) pelo crime de receptação após ser encontrado com uma placa de trânsito durante uma nova fase da Operação Retináculo, que vistoriou quatro pontos comerciais de compra e venda de materiais recicláveis (sucatas e ferros-velhos) localizados no Núcleo Regional de Santa Felicidade.

O suspeito foi encaminhado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil para as medidas cabíveis. Além da prisão, a operação recolheu três veículos que estavam com o licenciamento vencido. Além disso, os motoristas não portavam Carteira de Habilitação. Também foram emitidas notificações de falta de alvará de localização e funcionamento em três dos espaços.

A operação conjunta foi comandada pela Secretaria Municipal da Defesa Social e Trânsito, com a Guarda Municipal e o Departamento de Inteligência, e também envolveu as secretarias municipais do Urbanismo, e da Educação, a Vigilância Sanitária e representantes da Administração Regional de Santa Felicidade.

Guardas Municipais do Núcleo Regional doe Santa Felicidade, do GOE (Grupo de Operações Especiais), GTM (Grupo Tático de Motos) e do GOC (Grupo de Operações com Cães) também participaram.

Combate ao crime

A Operação Retináculo tem como objetivo coibir o crime de receptação de materiais furtados que são patrimônio da Prefeitura de Curitiba, como grades de bueiros, fiação elétrica, cabos de comunicação, tampas, floreiras e materiais do mobiliário urbano.

“Essas ações serão feitas de forma rotineira em bairros das dez administrações regionais de Curitiba. A presença das forças de segurança, como a Guarda Municipal, inibem crimes como furtos de materiais públicos da Prefeitura”, explicou o secretário municipal de Defesa Social e Trânsito, Péricles de Matos.

As fases anteriores da Operação Retináculo já resultaram na prisão de três suspeitos pelo crime de receptação. A última etapa aconteceu no dia 24 de junho, fiscalizando quatro pontos do núcleo regional do Portão.

